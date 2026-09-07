Virgil Misidjan tekent bij RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft vleugelaanvaller Virgil Misidjan gecontracteerd. De 33-jarige Brabander tekent tot medio 2027, met een optie voor een extra jaar. Hij sluit per direct aan bij de selectie en keert terug naar zijn voetbalroots.

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Virgil Misidjan is de nieuwste aanwinst van RKC Waalwijk. De in Goirle geboren aanvaller heeft een contract ondertekend tot de zomer van 2027, met een optie voor nog een seizoen. Hij komt transfervrij naar de club en zal direct deel uitmaken van de selectie onder leiding van hoofdtrainer Sander Duits.

De vleugelaanvaller brengt een schat aan ervaring mee. Hij heeft 445 officiële wedstrijden achter zijn naam staan, waarin hij 83 keer scoorde en 62 assists gaf. Misidjan speelde onder meer in Bulgarije, Duitsland, Saoedi-Arabië en Hongarije. Hij behaalde meerdere landstitels, waaronder met Ludogorets Razgrad en Ferencváros. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor N.E.C., maar nu keert hij terug naar Brabant.

Terugkeer naar Brabant

Misidjan is geen onbekende in de regio. Hij doorliep zijn jeugdopleiding bij de RJO Willem II/RKC en maakte zijn profdebuut bij Willem II. De vleugelaanvaller ziet zijn terugkeer naar Waalwijk als een mooie stap. Hij voelt zich verbonden met de club en wil helpen om de ambitie om te promoveren naar de Eredivisie waar te maken.

RKC Waalwijk is tevreden met de komst van de ervaren speler. Technisch directeur Bernard Schuiteman benadrukt dat de club alert bleef op kansen na het sluiten van de transferperiode. Met Misidjan krijgt de selectie een extra impuls, naast het aanwezige talent op de vleugels.

De aanvaller kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in het Mandemakers Stadion. Hij is vastberaden om met zijn kwaliteiten en ervaring een bijdrage te leveren aan het succes van de club. Zijn aanwezigheid kan een belangrijke rol spelen in het streven naar promotie.