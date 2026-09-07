A2 zes weken lang deels dicht, Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken

Let op als je de komende weken over de A2 richting Utrecht moet, of de andere kant uit naar Den Bosch. Rijkswaterstaat voert sinds maandagavond zeven uur werkzaamheden uit tussen de knooppunten Everdingen en Deil. Zes weken lang is er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen een rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken, buiten de spits te reizen of de trein of fiets te pakken.

Bij de werkzaamheden wordt tussen Culemborg en Geldermalsen over een lengte van zeven kilometer nieuw asfalt gelegd. Het asfalt is volgens Rijkswaterstaat dusdanig verouderd dat vervanging nodig is. Tegelijkertijd wordt onderhoud uitgevoerd aan onder andere vangrails, verlichting, bruggen en verzorgingsplaats Bisde bij Beesd. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 16 oktober. Tot die tijd kan verkeer tussen Culemborg en Geldermalsen van slechts drie van de vier rijstroken gebruikmaken. De maximumsnelheid gaat omlaag naar 90 kilometer per uur en in de richting van Den Bosch zijn de rijstroken versmald.

Thuiswerken en spits vermijden

Volgens Rijkswaterstaat moeten automobilisten vooral tijdens de ochtend- en avondspits rekening houden met flinke vertraging. Die kan oplopen tot een uur. Het advies is daarom om thuis te werken als dat kan, buiten de spits te reizen en met de trein of fiets te gaan. Wie toch met de auto gaat, doet er goed aan de reis vooraf te plannen en de omleidingsroutes aan te houden. Rijkswaterstaat verwacht de komende tijd niet alleen veel drukte op de A2, maar ook op omliggende wegen, en waarschuwt om niet massaal binnendoor te rijden. Dit levert volgens de wegbeheerder vaak weinig of geen tijdwinst op. Nachtafsluitingen

Wie deze maand 's nachts over de A2 richting Den Bosch rijdt, krijgt met nog meer hinder te maken. De snelweg gaat meerdere nachten helemaal dicht tussen knooppunt Everdingen en Geldermalsen. Verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met ongeveer een kwartier extra reistijd. Ook sommige op- en afritten zijn op verschillende momenten dicht. Ook in 2027 werkzaamheden

Het werk van de komende zes weken is pas de eerste fase van groot onderhoud. In 2027 wordt ook gewerkt aan de A2 tussen knooppunt Everdingen en Culemborg en tussen Geldermalsen en knooppunt Deil. Wanneer die werkzaamheden precies plaatsvinden, maakt Rijkswaterstaat later bekend.