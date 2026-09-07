Fietser zwaargewond na aanrijding met auto in Helmond

Een fietser is maandagavond zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd op de Wethouder van Wellaan in Helmond geschept door een auto. Naast meerdere ambulances en brandweer kwam er ook een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk.

De aanrijding gebeurde bij een oversteekplaats. Het slachtoffer en de fiets kwamen door de klap zo'n veertig meter verderop terecht. De auto kwam tientallen meters verderop tot stilstand. De fietser is onder begeleiding van een trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er stond een grote groep mensen te kijken en filmen bij het ongeluk. De plek werd met schermen en doeken afgeschermd. De politie had de handen vol aan het wegsturen en op afstand houden van de omstanders en zette de plek af met politielint. De weg is helemaal dicht.