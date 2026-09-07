Kees de Bever gewond tijdens opnames film op Malta

Kees Stevens, de man van zanger John de Bever, is maandagmiddag gewond geraakt op het eiland Malta. Hij is daar samen met John voor de opnames van de bioscoopfilm 'De Bevers: Alles voor de Fans!'.

Volgens het weekblad Party, dat bij de opnames aanwezig is, wilde hij ‘na een heel goede take’ even uit de zon gaan zitten. Daarbij zag hij een metalen punt van een zonnescherm over het hoofd en hij stootte daar hard met zijn hoofd tegenaan. “We willen voor de film graag al onze stunts zelf doen, maar dat heeft Kees nu wel iets te serieus genomen”, reageerde John luchtig.

Kees is na de botsing met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht en wacht daar volgens het weekblad al vijf uur om onderzocht te worden. Hoe erg de verwondingen zijn en of de opnames zijn stilgelegd, is niet bekend.