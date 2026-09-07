220 nieuwe woningen gepland in Riethoven

In Riethoven zijn plannen voor de bouw van circa 220 woningen aan de Molenstraat - Eind. De gemeente Bergeijk, een grondeigenaar en een projectontwikkelaar hebben hierover overeenstemming bereikt. De locatie is onderdeel van de uitbreidingsplannen die bijdragen aan de bouw van 3.000 woningen voor 2040. Het project biedt woonruimte aan diverse doelgroepen, waaronder starters en senioren.

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Het woningbouwprogramma in Riethoven is een belangrijke stap in de woningbouwopgave van de gemeente Bergeijk. Het doel is om voor 2040 in totaal 3.000 nieuwe woningen te realiseren. De circa 220 geplande huizen aan de Molenstraat - Eind maken een aanzienlijk deel uit van de bijdrage voor Riethoven.

Het aanbod van woningen sluit aan bij de wensen van verschillende doelgroepen. Zo komen er woningen voor starters, jonge gezinnen, senioren en huurders. De gemeente wil hiermee de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de dorpskern versterken. Volgens wethouder Mathijs Kuijken helpt dit project inwoners om in hun eigen dorp te blijven wonen.

Sanering noodzakelijk

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling is de sanering van een agrarisch bedrijf aan het Eind. Door de geurcirkel rondom dit bedrijf is woningbouw op de locatie nu nog niet mogelijk. Het bedrijf wordt omgevormd en gaat zich richten op akkerbouw. Hiermee wordt tegelijkertijd een ervaren overlastsituatie opgelost.

De gemeente benadrukt dat de inwoners en andere belanghebbenden actief betrokken worden bij het verdere proces. De komende tijd zullen de plannen verder worden uitgewerkt, zodat Riethoven een toekomstbestendige uitbreiding krijgt.