FC Den Bosch verliest in vier minuten van Jong PSV

FC Den Bosch heeft maandagavond met 3-1 verloren van Jong PSV. In Eindhoven ging het in de tweede helft binnen vier minuten mis voor de Bosschenaren, die drie tegendoelpunten incasseerden. Ondanks een doelpunt van De Corte wist Den Bosch daarna niet meer terug te komen in de wedstrijd. Zondag krijgt de ploeg een nieuwe kans tegen FC Volendam.

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De wedstrijd in Eindhoven begon met enkele wijzigingen in de opstelling van FC Den Bosch. Monzialo, Felida en Karlsson Grach maakten plaats voor Wolters, De Vries en Wang. In de eerste helft kregen de Bosschenaren goede kansen, waaronder een schot van Boumassaoudi en een poging van Maas. Toch bleef het bij een 0-0 ruststand.

Na de pauze sloeg Jong PSV snel toe. Eerst was het Cornecion die balverlies achterin bij FC Den Bosch afstrafte en de 1-0 maakte. Slechts een minuut later verdubbelde Austyn Jones de score na een steekpass van Sidibé. De Eindhovense ploeg maakte het drietal compleet toen invaller Boet Mulders de 3-0 binnenschoot na opnieuw balverlies bij Den Bosch.

Doelpunt van De Corte

Trainer Schreuder probeerde met drie wissels het tij te keren. Barglan, Hoffman en Semedo kwamen in het veld, waarna FC Den Bosch meer druk zette. Uiteindelijk was het De Corte die via een assist van Semedo de 3-1 wist te scoren vanaf de rand van het zestienmetergebied. Hoewel de Bosschenaren daarna bleven aandringen, konden ze geen aansluitingstreffer meer maken.

De wedstrijd eindigde in een 3-1 nederlaag, ondanks dat beide teams grotendeels aan elkaar gewaagd waren. Met drie doelpunten binnen enkele minuten wist Jong PSV het verschil te maken. FC Den Bosch speelt zondag in Volendam de volgende uitwedstrijd en hoopt daar een betere uitslag neer te zetten.