Living Statues Festival brengt Breda tot leven

Komende zondag verandert de binnenstad van Breda in een openluchttheater. Vijf pleinen worden gevuld met ruim vijftig levende standbeelden, elk met hun eigen thema en sfeer. Het festival biedt een gratis en laagdrempelig dagje uit voor jong en oud. Het evenement begint bij Winkelcentrum de Barones en verspreidt zich door de stad.

Gevonden voor jou

Op zondag 13 september staan de pleinen van Breda in het teken van het Living Statues Festival. De Grote Markt, het Kerkplein, het Veemarktplein, Winkelcentrum de Barones en het Van Coothplein vormen de podia voor de levende standbeelden. Elk plein krijgt een uniek thema, zoals verwonderen, vermaken en verrassen. Het festival wordt georganiseerd door Ondernemersfonds Breda in samenwerking met Winkelcentrum de Barones.

Het evenement is geschikt voor alle leeftijden. Kinderen worden getrakteerd op herkenbare figuren zoals Harry Potter, Zelda en Charlie Chaplin, terwijl liefhebbers van spanning en mysterie kunnen genieten van acts als Nostradamus en Samurai Musashi. Humoristische beelden zoals De Lachdokter en Manneken Pis zorgen voor een lach. De interactieve acts prikkelen de fantasie van zowel jong als oud.

Interactieve activiteiten

Bezoekers kunnen ook zelf deelnemen aan het festival. Op het Kerkplein krijgen kinderen een kaartje dat ze zelf op de bus kunnen doen, terwijl er door de straten bellen worden geblazen door een speciale act. In Winkelcentrum de Barones ligt een gratis Reispaspoort klaar, waarmee je stickers kunt verzamelen op elk plein. Wie alle stickers heeft, gaat naar huis met een persoonlijk aandenken aan de dag.

Een ander hoogtepunt is de Magische Spiegel in de Barones. Schminkers toveren kinderen om tot hun favoriete figuren, waarna ze een fotokaart mee krijgen. Aan het einde van de dag kunnen bezoekers stemmen op de mooiste living statue. De prijsuitreiking vormt een indrukwekkend slotbeeld van het festival.

Verrassing op het Van Coothplein

Het Van Coothplein doet dit jaar voor het eerst mee en blijft tot het laatste moment een verrassing. Welke acts hier te zien zijn, ontdek je pas ter plekke. Het plein is daarmee een extra reden om de hele stad door te lopen.

Het Living Statues Festival in Breda is gratis toegankelijk en vindt plaats in de binnenstad, op loopafstand van het station en parkeergarages. Het evenement begint in Winkelcentrum de Barones, waar je alle informatie kunt vinden om je dag te plannen.