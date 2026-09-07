Bridgecursus voor beginners start in Prinsenbeek

In Prinsenbeek start op 15 september een beginnerscursus bridge bij Honneurs 97. De cursus duurt twaalf weken en wordt gegeven op dinsdagavond. Iedereen, ongeacht ervaring of leeftijd, is welkom om mee te doen.

Gevonden voor jou

Bridgeclub Honneurs 97 biedt vanaf 15 september een uitgebreide cursus voor beginnende en herstartende bridgers. De lessen worden gegeven in Zalencentrum Marktzicht op de Markt in Prinsenbeek en vinden plaats op dinsdagavond van zeven tot half tien.

De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten waarin deelnemers het kaartspel stap voor stap leren. Ervaren en gediplomeerde trainers begeleiden de lessen en maken het leerproces toegankelijk en gezellig. De moderne biedmethode ‘Vijfkaart Hoog’ wordt behandeld, samen met theorie en oefeningen.

Breed toegankelijk

De cursus staat open voor iedereen, of je nu alleen komt, met een partner of in een groep. Zowel inwoners van Prinsenbeek als daarbuiten zijn welkom. De club benadrukt dat zowel jongere als oudere deelnemers snel hun draai zullen vinden.

Na afloop van de cursus kunnen deelnemers hun vaardigheden verder ontwikkelen door deel te nemen aan ‘Zomerbridge’, een programma exclusief voor cursisten en clubleden.

Locatie en inschrijving

De lessen worden gegeven in Zalencentrum Marktzicht in Prinsenbeek. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus snel aanmelden wordt aangeraden.

Voor meer informatie over de cursus kun je contact opnemen met Honneurs 97 via e-mail. Er zijn ook mogelijkheden voor mensen met enige bridge-ervaring om vijf avonden kosteloos mee te spelen en kennis te maken met de club.