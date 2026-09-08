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Vrachtwagen brandt volledig uit bij A17-oprit in Roosendaal
Vandaag om 05:48 • Aangepast vandaag om 08:02
Een vrachtwagen is maandagavond volledig uitgebrand op de oprit van de A17 bij Roosendaal. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit om het vuur te bestrijden.
Het gebeurde in de richting van Moerdijk, ter hoogte van industrieterrein Borchwerf.
De brandweer kwam met meerdere wagens naar de plek van de brand. Het vuur was snel onder controle, maar van de vrachtwagen bleef niks over.
Onbekende oorzaak
Door de brand is de oprit afgesloten voor het verkeer. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de chauffeur gewond is geraakt.
De vrachtwagen zal later worden geborgen. Daardoor kan de afsluiting mogelijk nog enige tijd duren.
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