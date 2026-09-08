Metershoge vlammen bij autobrand in Oss, zelfde huis opnieuw getroffen

Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestoken bij een woning aan de Wagenaarstraat in Oss. De vlammen sloegen metershoog uit, waardoor ook het huis schade opliep. Opvallend is dat een half jaar geleden op exact dezelfde plek ook al een auto door brandstichting werd verwoest.

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De brand werd rond kwart voor een 's nachts ontdekt. Volgens getuigen stond de auto binnen korte tijd volledig in brand. Omdat het vuur zich dicht bij het huis bevond, waarschuwde de politie direct de buren. Zij moesten uit voorzorg hun huis verlaten. De brandweer van Oss was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Voor de auto kwam de hulp echter te laat. Van het voertuig bleef weinig over.

Grote schade door hitte

Na het blussen werd duidelijk hoe groot de schade was. Fietsen die achter de auto tegen het huis stonden, raakten door de hitte zwaar beschadigd. Ook een afvalcontainer smolt gedeeltelijk weg. Verder sneuvelden meerdere ruiten aan de voorkant van het huis. Brokstukken en resten van de brand lagen verspreid in de straat. Ook spullen die tegen de gevel stonden, liepen schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Op dezelfde plek als eerder

De brand roept extra vragen op, omdat op 14 maart van dit jaar op dezelfde locatie ook een auto in vlammen opging. Ook toen was er sprake van brandstichting. Of er een verband bestaat tussen beide keren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar het ontstaan van de brand.