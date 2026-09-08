Fietser (56) overleden na aanrijding met auto in Helmond

De fietser die maandagavond zwaargewond raakte bij een aanrijding met een auto op de Wethouder van Wellaan in Helmond, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het gaat om een 56-jarige man uit Helmond.

Het ongeluk gebeurde maandagavond bij een oversteekplaats. Door de klap kwamen de fietser en zijn fiets ongeveer veertig meter verderop terecht. Ook de auto kwam pas tientallen meters na de botsing tot stilstand.

Meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. Het slachtoffer werd onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zette de omgeving na het ongeluk ruim af voor onderzoek. Dinsdagochtend maakte de politie bekend dat de 56-jarige Helmonder in de nacht aan zijn verwondingen is overleden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.