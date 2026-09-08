Boxtel zet in op basisvaardigheden tijdens Week van Lezen en Schrijven

De gemeente Boxtel vraagt deze week extra aandacht voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale zaken. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven organiseert het Taalhuis samen met de bibliotheek activiteiten om basisvaardigheden te verbeteren. Volgens vrijwilligers maakt een klein beetje hulp vaak al een groot verschil in het dagelijks leven.

Gevonden voor jou

In Boxtel zien medewerkers en vrijwilligers van het Taalhuis regelmatig hoe belangrijk het is om ondersteuning te bieden bij lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Mensen die moeite hebben met deze basisvaardigheden ervaren vaak problemen bij het regelen van zaken zoals formulieren invullen, DigiD gebruiken of e-mails lezen.

Voor veel mensen is de stap om hulp te vragen echter groot. Schaamte speelt vaak een rol, net als de gedachte dat ze de enige zijn. Maar zodra mensen beginnen met oefenen, groeit vaak hun zelfvertrouwen en kunnen ze beter meedoen in de samenleving.

Kleine stappen, groot resultaat

Het verbeteren van basisvaardigheden hoeft niet ingewikkeld te zijn. Soms gaat het om praktische doelen, zoals beter Nederlands leren spreken of zelfstandig digitale formulieren invullen. Deze kleine stappen maken mensen zelfstandiger en geven meer zekerheid in contacten met bijvoorbeeld instanties, werkgevers of zorgverleners.

Het Taalhuis in Boxtel biedt laagdrempelige hulp die aansluit op de persoonlijke situatie van deelnemers. Denk aan cursussen, begeleiding door een taalmaatje of ondersteuning bij digitale vaardigheden. Deze aanpak helpt mensen om met vertrouwen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Week vol aandacht

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven, die deze week wordt gehouden, staan de activiteiten van het Taalhuis en de bibliotheek in het teken van het verbeteren van basisvaardigheden. Hiermee willen ze laten zien dat iedereen kan blijven leren en dat hulp vragen geen reden is voor schaamte.