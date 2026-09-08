College Boekel presenteert plannen tot 2030

Het college van Boekel heeft het programma voor 2026-2030 vastgesteld. De plannen richten zich op woningbouw, duurzaamheid en een sterk ondernemersklimaat.

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Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft maandag het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd. Het document geeft richting aan de ambities en prioriteiten voor de komende vier jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord ‘Op z’n Boekels, Natuurlijk!’.

In het programma ligt de focus op onder andere woningbouw, leefbare dorpskernen, welzijn, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Het college wil ook investeren in een toekomstbestendig buitengebied en sport- en beweegvoorzieningen. Daarnaast wordt gewerkt aan een multifunctionele accommodatie en een tweede Kindpark.

Zelfstandige gemeente

Boekel kiest voor een zelfstandige gemeente die dicht bij de inwoners staat. Het college benadrukt samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en andere overheden. Dit is een belangrijk uitgangspunt in het programma.

Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en bevat concrete plannen zoals het verduurzamen van de openbare ruimte en het klimaatbestendiger maken van de gemeente. Het document is beschikbaar op de website van de gemeente Boekel.

Met deze plannen hoopt het college de komende vier jaar verder te bouwen aan een sterke gemeente waarin inwoners zich betrokken en gehoord voelen.