Week van Lezen en Schrijven vraagt aandacht voor laaggeletterdheid

Meer dan één op de tien Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven wordt hier extra aandacht voor gevraagd in Reusel-De Mierden.

Gevonden voor jou

In Reusel-De Mierden staan bij gemeenschapshuizen, de bibliotheek en het gemeentehuis potten met letterkoekjes klaar. Hiermee vraagt de gemeente op een ludieke manier aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van ondersteuning voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden.

De Week van Lezen en Schrijven is een moment om stil te staan bij iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt: het begrijpen en gebruiken van informatie. Voor meer dan tien procent van de Nederlanders is dit echter een dagelijkse uitdaging. Soms is een klein steuntje in de rug nodig om hen verder te helpen.

Signalen van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid kan zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld wanneer iemand moeite heeft met formulieren, folders of het schrijven van simpele zinnen. Ook herhaaldelijke vragen over eerder uitgelegde informatie of problemen met smartphones en digitale systemen zoals DigiD kunnen signalen zijn.

Daarnaast kunnen mensen excuses gebruiken om lezen en schrijven te vermijden, zoals het ‘vergeten van een bril’ of ‘pijnlijke handen’. Het herkennen van deze signalen en het bespreekbaar maken ervan kan een belangrijke stap zijn om iemand te helpen.

De gemeente benadrukt dat het belangrijk is om elkaar een handje te helpen. Tijdens deze week kun je binnenstappen bij de bibliotheek voor meer informatie over laaggeletterdheid.