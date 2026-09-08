Workshop in Bergeijk over regels voor vrijwilligersorganisaties

Op donderdag 17 september organiseren de Vrijwilligerscentrales van Cordaad Welzijn een workshop in Bergeijk over wet- en regelgeving voor vrijwilligersorganisaties.

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Het Aquinohuis in Bergeijk vormt op donderdag 17 september het decor voor een praktische workshop gericht op bestuurders van vrijwilligersorganisaties. De bijeenkomst vindt plaats van acht tot half tien 's avonds en staat volledig in het teken van wet- en regelgeving.

Tijdens de workshop wordt helderheid geboden over onderwerpen zoals WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), de AVG (privacywetgeving), statuten, reglementen, verzekeringen, vergoedingen en UBO-registratie (registratie van uiteindelijk belanghebbenden). De agenda wordt afgestemd op de vragen en knelpunten die deelnemers vooraf indienen, zodat de inhoud aansluit bij hun specifieke behoeften.

Praktische tips en voorbeelden

De organisatie belooft een toegankelijke aanpak: geen ingewikkelde theorie, maar concrete voorbeelden en direct toepasbare tips. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid om vooraf aan te geven welke onderwerpen zij graag behandeld zien. Zo wordt het programma zo relevant mogelijk gemaakt voor de aanwezige verenigingen en stichtingen.

Na afloop van de workshop hebben deelnemers meer inzicht in hun bestuurlijke verplichtingen en weten zij hoe zij hun organisatie juridisch en organisatorisch goed kunnen inrichten. De nadruk ligt op het voorkomen van verrassingen en het toekomstbestendig maken van het bestuur.

Aanmelden verplicht

Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 10 september aanmelden. De workshop gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen. Aanmelden is verplicht en kan via de Vrijwilligerscentrale van Cordaad Welzijn.