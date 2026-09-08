Week van Lezen en Schrijven in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel vraagt deze week aandacht voor laaggeletterdheid. Samen met het Taalhuis en de bibliotheek benadrukt zij het belang van basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en digitale zaken regelen.

Gevonden voor jou

Moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben in het dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om brieven van de overheid te begrijpen, formulieren in te vullen of online informatie te vinden. Ook het gebruik van DigiD en MijnOverheid blijkt vaak een struikelblok.

Vrijwilligers en medewerkers van het Taalhuis zien hoe ondersteuning mensen kan helpen. Hoewel de stap om hulp te vragen vaak groot is, levert oefening vaak een toename van zelfvertrouwen op. Veel mensen schamen zich of denken dat ze de enige zijn, maar dat is volgens hen absoluut niet zo.

Kleine stappen, groot verschil

Het verbeteren van basisvaardigheden hoeft niet altijd om grote leerdoelen te gaan. Praktische vaardigheden, zoals beter Nederlands spreken, e-mails lezen of digitale formulieren begrijpen, helpen mensen om zelfstandiger te worden. Ze krijgen meer grip op hun leven en voelen zich zekerder in contacten met instanties, werkgevers en zorgverleners.

In Sint-Michielsgestel kunnen inwoners terecht bij het Taalhuis voor ondersteuning. Daar wordt samen gekeken welke hulp het beste past, zoals een cursus, een taalmaatje of begeleiding bij digitale vaardigheden. De aanpak is laagdrempelig en afgestemd op de behoeften van de deelnemer.