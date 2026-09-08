Spreekuur Werkloket in Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer kunnen werkzoekenden en werknemers donderdagmiddag terecht bij het gratis spreekuur van het Werkloket. Adviseurs van het mobiliteitsteam ‘West-Brabant werkt door!’ helpen met loopbaanvragen, scholing en persoonlijke groei.

Gevonden voor jou

Het spreekuur van het Werkloket biedt hulp aan mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan of andere loopbaanmogelijkheden. Adviseurs van het mobiliteitsteam ‘West-Brabant werkt door!’ bespreken wat er mogelijk is. Ook werknemers die willen doorgroeien of nieuwe ervaring willen opdoen, kunnen terecht.

Het spreekuur is gratis en wordt elke tweede donderdag van de maand gehouden bij bibliotheek Theek 5 aan de Keizersdijk in Raamsdonksveer. Het eerstvolgende moment is donderdag 10 september van 13.30 tot 15.00 uur.

Een afspraak maken is nodig. Dit kan via de website van Theek5, onder vermelding van Raamsdonksveer.

Het Werkloket richt zich op ondersteuning in West-Brabant en biedt praktische hulp bij werk en scholing, ook voor wie al een baan heeft. Het doel is om mensen te helpen zich verder te ontwikkelen in hun werk of een overstap te maken naar een andere sector.

Met het spreekuur wil het mobiliteitsteam bijdragen aan betere kansen op de arbeidsmarkt in de regio.