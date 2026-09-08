A59 bij Hooipolder afgesloten in september

Delen van de A59 zijn deze maand twee weekenden en enkele nachten afgesloten door werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Het gaat om het traject tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Ook verbindingswegen richting Rotterdam, Zeeland en ’s-Hertogenbosch zijn dicht. Er zijn omleidingen ingesteld.

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Rijkswaterstaat voert in september verbeteringen uit aan de A27 tussen Houten en Hooipolder. Dit heeft gevolgen voor het verkeer op de A59. Van vrijdag 11 september 21.00 uur tot maandag 14 september 05.00 uur en van vrijdag 18 september 21.00 uur tot maandag 21 september 05.00 uur is de A59 richting Rotterdam en Zeeland afgesloten tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder.

Daarnaast zijn in knooppunt Hooipolder twee verbindingswegen dicht: van de A27 uit Breda naar de A59 richting Rotterdam/Zeeland en van de A27 uit Utrecht naar de A59 richting ’s-Hertogenbosch. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd en omleidingen.

Omleidingsroutes

Doorgaand verkeer vanaf knooppunt Empel kan omrijden via de N65/A65, A58 en A27. Verkeer vanuit Utrecht naar de A59 richting ’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A59 richting Zeeland/Rotterdam, waar het kan keren bij op- en afrit Oosterhout.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat verbreedt de A59 tussen Raamsdonk en knooppunt Hooipolder. Ook wordt het talud onder het viaduct in knooppunt Hooipolder aangepast. Deze werkzaamheden zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Actuele informatie over de afsluitingen en omleidingen kun je vinden op Rwsverkeersinfo.nl.