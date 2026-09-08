Man (64) overleden bij botsing tussen vrachtwagen en auto in Tilburg

Een automobilist is dinsdagochtend overleden bij een botsing met een vrachtwagen op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Het slachtoffer is een 64-jarige man uit Tilburg.

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De auto is achterop de vrachtauto gebotst. Meerdere hulpdiensten kwamen na de botsing ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval. De plek van het ongeval is afgezet met schermen door de hulpdiensten. De Burgemeester Letschertweg is afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.