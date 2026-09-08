Lago nieuwe partner van Willem II Radio en Blindentribune

Lago uit Oisterwijk ondersteunt Willem II Radio en de Blindentribune. Met deze samenwerking kunnen supporters die niet in het stadion aanwezig zijn, toch de wedstrijd beleven.

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Het restaurant Lago, gevestigd op vakantiepark Landal Klein Oisterwijk, is een nieuwe partner van Willem II Radio en de Blindentribune. Lago was al verbonden aan Willem II als Leeuwenmoed Partner, maar geeft nu een extra maatschappelijke invulling aan het partnership.

De Blindentribune maakt het mogelijk voor supporters met een visuele beperking om live van de thuiswedstrijden van Willem II te genieten. Vrijwilligers en live audiocommentaar zorgen ervoor dat de wedstrijdbeleving ook voor deze groep toegankelijk is. Daarnaast biedt Willem II Radio uitkomst voor supporters die niet fysiek bij de wedstrijden kunnen zijn. Via de uitzendingen blijven zij op de hoogte van de club en de wedstrijden.

Betrokkenheid vergroten

Lago draagt met deze samenwerking bij aan het vergroten van de betrokkenheid van supporters die niet naar het stadion kunnen komen. Het restaurant onderstreept hiermee het belang van maatschappelijke impact, zoals Willem II dat via Leeuwenmoed nastreeft. Deze partnergroep zet zich in voor het versterken van de verbinding tussen de club en de samenleving.

Dankzij de steun van Lago kan Willem II niet alleen de Blindentribune en Willem II Radio blijven ondersteunen, maar ook nieuwe mogelijkheden rondom de radio-uitzendingen ontwikkelen. Met deze uitbreiding van hun partnership investeert Lago in een omgeving waarin zoveel mogelijk supporters kunnen deelnemen aan de wedstrijdbeleving.