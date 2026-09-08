Inwoners Oirschot kunnen inspreken bij raadsbijeenkomst

Op 15 september is er een raadsbijeenkomst in Oirschot. Inwoners kunnen dan inspreken over onderwerpen op de agenda van de besluitvormende vergadering op 22 september.

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De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oirschot en begint om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering kunnen inwoners hun mening geven over verschillende onderwerpen die op de agenda staan.

Onderwerpen waarover kan worden ingesproken zijn onder andere de fractievergoedingen voor 2025, de actualisatie van de bodemkaart en wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling SK 2026. Ook het uitdaagrecht en participatiebeleid voor 2027 komen aan bod.

Hoe werkt het inspreken?

Er is in totaal een halfuur beschikbaar voor insprekers. Per persoon geldt een maximale spreektijd van vijf minuten. Als er meer dan zes sprekers zijn, wordt de tijd eerlijk verdeeld. Inwoners die willen inspreken, moeten dit uiterlijk maandag 14 september om 19.30 uur kenbaar maken aan de griffie.

Na de inspraakmomenten worden twee onderwerpen besproken tijdens de raadsbijeenkomst. Dit zijn de plannen voor Boterwijk-Den Heuvel en het project Ambitieroos. Het eerste onderwerp is beeldvormend, terwijl het tweede richtinggevend is.

Verruimde inspraakmogelijkheden

De gemeente heeft de mogelijkheden voor inspreken uitgebreid. Inwoners kunnen nu ook inspreken tijdens vergaderingen waarin beeldvormende sessies of richtinggevende debatten plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst kunnen raadsleden vragen stellen voor verduidelijking.

De agenda en vergaderstukken van de bijeenkomst zijn terug te vinden op de website van de gemeente Oirschot.