Bladel vraagt aandacht voor suïcidepreventie

Gemeente Bladel doet mee aan de Week van de Suïcidepreventie van 7 tot en met 13 september. Met speciale 1K Z1E J3-bankjes wil de gemeente inwoners aanmoedigen om écht contact te maken en moeilijke gesprekken te voeren.

Gevonden voor jou

In alle vijf dorpen van de gemeente Bladel zijn de zogeheten 1K Z1E J3-bankjes geplaatst. Op deze bankjes staat een plaquette met de tekst: “Een goed gesprek begint met iemand écht zien.” De bankjes nodigen uit tot een gesprek en bieden een QR-code naar een online training van 113 Zelfmoordpreventie.

De gratis training, genaamd VraagMaar, geeft praktische tips om het onderwerp zelfdoding bespreekbaar te maken. De training is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je dit soort gesprekken kunt voeren, zelfs als je bang bent om iets verkeerd te zeggen.

Steun voor jongeren

Naast de bankjes werkt Bladel ook mee aan het project STORM, gericht op jongeren. Dit project wordt uitgevoerd samen met scholen en hulporganisaties en richt zich op het vroegtijdig herkennen van somberheid en suïcidale gedachten. Het doel is om jongeren snel de juiste hulp te bieden en erger te voorkomen.

Het belang van praten wordt deze week extra benadrukt. Volgens landelijke cijfers denkt één op de vijf mensen weleens aan zelfdoding. Gemeente Bladel wil met initiatieven zoals de bankjes en het STORM-project eenzaamheid doorbreken en het gesprek openen.

Maak je je zorgen om iemand of denk je zelf aan zelfdoding? Praten kan anoniem via chat op www.113.nl of telefonisch via 0800-0113. Dit is dag en nacht mogelijk.