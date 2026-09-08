Grond wordt toegepast aan Donderdonksedijk in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode is een melding gedaan voor het toepassen van grond aan de Donderdonksedijk. Het gaat om een activiteit die invloed heeft op de bodem en het milieu.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben op 24 augustus een melding ontvangen voor het gebruik van grond aan de Donderdonksedijk in Sint-Oedenrode. Het toepassen van grond betekent dat grond ergens wordt neergelegd of gebruikt, bijvoorbeeld om de bodem op te hogen.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/513196. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord en daarbij het zaaknummer vermelden.