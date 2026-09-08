Burendag in Schijndel goedgekeurd door gemeente

De gemeente Meierijstad heeft de melding van Burendag op 26 september in Schijndel geaccepteerd. Het evenement vindt plaats aan de Betje Wolffstraat ter hoogte van nummer 12.

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De burgemeester van Meierijstad heeft op 4 september besloten de evenementmelding voor Burendag 2026 te accepteren. Het buurtfeest wordt gehouden op zaterdag 26 september aan de Betje Wolffstraat in Schijndel.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-4220. De verzenddatum van het besluit was eveneens 4 september. Burendag is een jaarlijks evenement waarbij bewoners samenkomen om gezelligheid en verbinding in de wijk te vieren.