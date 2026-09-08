Vergunning verleend voor opslag Berkdijksestraat in Tilburg

Gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor tijdelijke opslag van bouwmaterialen op de Berkdijksestraat en negen parkeerplaatsen aan de Nieuwstraat. De vergunning geldt tot en met 30 oktober 2026.

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De gemeente Tilburg heeft besloten een vergunning te verlenen voor het opslaan van roerende zaken zoals bouwmaterialen. Het gaat om een locatie aan de Berkdijksestraat en negen parkeerplaatsen aan de Nieuwstraat. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning werd op 17 juli 2026 ingediend.

De vergunning is bedoeld om bouwwerkzaamheden in het gebied te ondersteunen en is geldig tot en met 30 oktober 2026. Een omgevingsvergunning wordt aangevraagd om toestemming te krijgen voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen of slopen. Door de vergunning kan er tijdelijk iets veranderen in de omgeving.