Mobiel puinbreken gemeld in Neerkant

In Neerkant is een melding gedaan voor mobiel puinbreken op Boonhof 3.

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De gemeente heeft op 27 augustus een melding ontvangen voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op locatie Boonhof 3 in Neerkant. Deze activiteit is toegestaan zonder vergunning en wordt geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1252.

Bij mobiel puinbreken wordt bouw- en slooppuin ter plekke fijngemaakt met een machine, zodat het hergebruikt kan worden. Het betreft een sloopactiviteit en de melding is als bijlage opgenomen bij de officiële publicatie.