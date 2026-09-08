Melding wijziging dierenverblijven in Neerkant

Op Limburgseweg 5 in Neerkant is een melding gedaan om diersoorten en aantallen te wijzigen.

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Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft een melding ontvangen voor het aanpassen van diersoorten en aantallen bij dierenverblijven aan de Limburgseweg 5. Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is geregistreerd op 13 mei 2026.

Een melding volgens het Bal is puur informatief. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Het zaaknummer van deze melding is Z-2026-008639.