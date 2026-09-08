Ontwerp volgordelijst bouwprojecten in Nuenen gepresenteerd

De gemeente Nuenen heeft een ontwerp volgordelijst met bouwprojecten gepubliceerd. De lijst bevat plannen voor woningbouw, transformaties en nieuwbouw in diverse fases. De bouw start vanaf 2027 en loopt door tot 2034.

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Op de lijst staan maar liefst 57 projecten, waaronder nieuwbouw aan de Bloemhoeve in Nederwetten en het optoppen van complexen in Nuenen. Ook grotere ontwikkelingen zoals Nuenen West fase 1 en fase 3 zijn opgenomen.

Het overzicht geeft duidelijkheid over de planning van de bouwactiviteiten en is opgesteld door wethouder Steven Kraaijeveld. Het eerste project op de lijst is gepland aan de Boordseweg 62-64 en start in 2027. De lijst loopt door tot 2034 met plannen als Nederwetten Zuid-West.

Dit ontwerp biedt inzicht in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw in de regio. De lijst is gepubliceerd op 4 september 2026.