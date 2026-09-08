Gemeente Best wil grond beschikbaar stellen voor Enexis Netbeheer

De gemeente Best heeft aangekondigd een perceel grond beschikbaar te stellen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnetwerk.

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De gemeente Best is van plan een recht van opstal te vestigen voor Enexis Netbeheer B.V. Het gaat om een stuk grond van ongeveer 25 vierkante meter, gelegen nabij Leemkuilen 177. Enexis, als officiële netbeheerder in Best, krijgt hiermee de mogelijkheid om noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen te realiseren.

Volgens de gemeente is Enexis de enige partij die in aanmerking komt voor dit recht. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van het elektriciteitsnetwerk. Het perceel wordt gebruikt voor de bouw van een elektriciteitsstation en andere infrastructuur die bijdragen aan een toekomstbestendige energievoorziening.

Als er binnen twintig dagen geen andere serieuze gegadigden reageren, zal de gemeente het recht van opstal definitief vestigen bij Enexis Netbeheer.