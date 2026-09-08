Beslistermijn mestvergister De Mortel verlengd na rectificatie

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor een mestvergistingsinstallatie bij een melkveehouderij aan de Venraysedijk 42 in De Mortel. Dit besluit is een rectificatie, omdat eerder een onjuist adres was gepubliceerd.

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Op 25 augustus 2026 maakte de gemeente Gemert-Bakel bekend dat de beslistermijn voor een mestvergistingsinstallatie bij een melkveehouderij wordt verlengd. Daarbij werd echter een verkeerd adres vermeld. Het juiste adres is Venraysedijk 42 in De Mortel.

Een mestvergistingsinstallatie zet mest om in biogas, een duurzame energiebron. Het verlengen van de beslistermijn geeft de gemeente meer tijd om het plan te beoordelen. Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 37832-2026.