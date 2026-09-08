Gemert-Bakel wil grond ruilen met Enexis Netbeheer

De gemeente Gemert-Bakel is van plan grond te ruilen met Enexis Netbeheer. Het gaat om stukken grond in Gemert en Milheeze die nodig zijn voor werkzaamheden aan het elektriciteitsnet.

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De voorgenomen grondruil betreft de verkoop van ongeveer 23 vierkante meter grond aan Enexis, nabij Witte Brug 1 in Gemert. Tegelijk koopt de gemeente een perceel van ongeveer 15 vierkante meter van Enexis, gelegen nabij Peeldijk 2b in Milheeze.

De gemeente ziet Enexis als enige serieuze partij voor deze ruil vanwege de wettelijke taak van netbeheerders om elektriciteitsnetten aan te leggen, te onderhouden en uit te breiden. Binnen de gemeente Gemert-Bakel is Enexis verantwoordelijk voor deze werkzaamheden.

Over twintig dagen na deze bekendmaking wordt de ruil verder uitgevoerd, tenzij een belanghebbende tijdig een kort geding aanspant. De gemeente handelt hiermee volgens een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021.