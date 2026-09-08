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Nieuwbouwhuis aan Koningin Julianalaan krijgt groen licht

Vandaag om 09:24

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwbouwhuis naast nummer 38 aan de Koningin Julianalaan.

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Op 27 augustus heeft de gemeente Waalre besloten dat er een nieuwbouwhuis mag worden gebouwd aan de Koningin Julianalaan, naast huisnummer 38. Het project heeft een omgevingsvergunning gekregen.

De vergunning is verleend volgens de standaard procedure en betreft het bouwen van een nieuwe woning op deze locatie. Het besluit is vanaf 27 augustus van kracht.

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