Advertentie
Nieuwbouwhuis aan Koningin Julianalaan krijgt groen licht
Vandaag om 09:24
De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwbouwhuis naast nummer 38 aan de Koningin Julianalaan.
Op 27 augustus heeft de gemeente Waalre besloten dat er een nieuwbouwhuis mag worden gebouwd aan de Koningin Julianalaan, naast huisnummer 38. Het project heeft een omgevingsvergunning gekregen.
De vergunning is verleend volgens de standaard procedure en betreft het bouwen van een nieuwe woning op deze locatie. Het besluit is vanaf 27 augustus van kracht.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie