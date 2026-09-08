Vergunning verleend voor tuinhuis aan Het Fort in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor de bouw van een tuinhuis aan Het Fort 53. Het besluit is genomen op 3 september 2026.

Gevonden voor jou

De bouw van een tuinhuis aan Het Fort 53 in Waalre kan doorgaan. De gemeente heeft hiervoor een vergunning afgegeven. Het project maakt gebruik van standaardprocedures en is gekoppeld aan zaaknummer 1130811.

De vergunning is verleend op 3 september 2026. Hiermee mag de eigenaar starten met de bouw op het opgegeven adres. Belangrijke details over de aanvraag zijn digitaal beschikbaar via de gemeente Waalre.