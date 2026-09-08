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Woning in Volkel mag worden verbouwd en vergroot

Vandaag om 09:24

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en vergroten van een woning aan de Breestraat 4 in Volkel. Het besluit is op 4 september verzonden.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, zowel technisch als volgens het omgevingsplan. De aanvraag had zaaknummer 44613-2026 en betreft het aanpassen van een bestaande woning op het adres Breestraat 4 in Volkel.

Met de vergunning kan de eigenaar de woning uitbreiden en verbouwen. Het besluit is definitief, maar belanghebbenden hebben nog zes weken de tijd om bezwaar te maken. Bij bezwaar blijft de vergunning voorlopig geldig.

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