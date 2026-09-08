Melding toepassing grond aan Weebosserweg in Bergeijk

In Bergeijk heeft aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen een melding gedaan voor het aanvullen van grond na kabelwerkzaamheden aan de Weebosserweg.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het bedrijf wil grond toepassen om de bodem aan te vullen na de aanleg van kabels en leidingen. Deze melding is op 31 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Bergeijk.

Een melding zoals deze is een verplichte kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De locatie van de werkzaamheden is aan de Weebosserweg in Bergeijk.