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Melding grondgebruik voor paardrijbak in Westerhoven

Vandaag om 09:24

Bij Weerderdijk 5 in Westerhoven is een melding gedaan voor het gebruik van grond bij het aanleggen van een fundering voor een paardrijbak. Het gaat om een activiteit van Van Beers Hoogeloon B.V.

Gevonden voor jou

In Westerhoven is een melding gedaan bij de gemeente Bergeijk. Van Beers Hoogeloon B.V. wil grond gebruiken om een fundering te maken voor een paardrijbak op het adres Weerderdijk 5. De melding, die op 1 september 2026 is gedaan, valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een melding volgens het Bal is alleen een kennisgeving. Dit betekent dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen deze activiteit.

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