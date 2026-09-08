Beslistermijn verlengd voor verbouwing stal in Ulicoten

De gemeente Baarle-Nassau heeft de beslistermijn voor een verbouwing aan de Chaamseweg-Hazenberg in Ulicoten met zes weken verlengd.

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De aanvraag gaat over het verbouwen van een stal tot een loods op het adres Chaamseweg-Hazenberg 14 in Ulicoten. Burgemeester en Wethouders hebben op 3 september 2026 besloten om de wettelijke termijn voor deze aanvraag te verlengen. Het gaat om een extra periode van zes weken.

Tegen deze verlenging is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor vragen kan je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Baarle-Nassau.