Verontreinigde grond afgevoerd in Middelbeers

Bij de Kromvensedijk in Middelbeers is sterk verontreinigde grond afgevoerd. Het gaat om een melding van Silt Milieu B.V. bij de gemeente Oirschot.

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Op 21 juli 2026 heeft Silt Milieu B.V. een melding ingediend bij de gemeente Oirschot. Het bedrijf heeft sterk vervuilde grond afgegraven en afgevoerd bij de Kromvensedijk in Middelbeers. De vervuiling overschreed de interventiewaarde voor bodemkwaliteit.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is enkel een kennisgeving. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.