Melding veehouderijactiviteiten in Oost-, West- en Middelbeers

In Oost-, West- en Middelbeers is een melding gedaan voor activiteiten bij een rundveehouderij aan de Broekdijk 11. Het gaat om dierenverblijven en opslag van mest, digestaat en kuilvoer.

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De gemeente Oirschot heeft op 22 juni 2026 een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Deze melding komt van een rundveehouderij aan de Broekdijk 11 in Oost-, West- en Middelbeers.

De activiteiten betreffen onder andere het houden van dieren, het opslaan van drijfmest en digestaat (een vloeistof die vrijkomt bij vergisting), en het opslaan van kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen. Voor deze melding zijn drie verzoeknummers geregistreerd: 2026062200998, 2026062201000 en 2026062200999.

Een melding volgens het Bal is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z-2026-010616.