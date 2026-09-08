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Oirschot wil grondruil met Waterschap De Dommel
Vandaag om 09:24
De gemeente Oirschot heeft plannen om grond te ruilen met Waterschap De Dommel. Het gaat om percelen in Oost-, West- en Middelbeers. De ruil heeft te maken met watergangen en aangrenzende gronden. Alleen deze partijen komen in aanmerking voor de transactie.
Oirschot wil kavel 1 verkopen aan Waterschap De Dommel. In ruil daarvoor krijgt de gemeente zes kavels van het waterschap. De grondruil is nodig vanwege de eigendomssituatie van A- en B-watergangen en de bijbehorende gronden.
Volgens de gemeente is het logisch dat alleen Waterschap De Dommel en zijzelf betrokken zijn bij deze ruil. Het waterschap heeft namelijk de grond die de gemeente nodig heeft en andersom. Daarom is er geen selectieprocedure nodig.
Als er geen bezwaar wordt gemaakt binnen twintig dagen na publicatie, zal de ruilovereenkomst definitief worden gesloten.
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