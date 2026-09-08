Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan Dorpsstraat in Esbeek

In Esbeek is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld aan de Dorpsstraat 8. Het verkeersbesluit is genomen door de gemeente Hilvarenbeek na een verzoek van een inwoner.

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De nieuwe parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Esbeek is bedoeld voor een specifieke inwoner die beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart. Volgens de gemeente voldoet de aanvraag aan alle gestelde criteria. De aanvrager heeft geen eigen parkeerplek en de parkeerdruk in de directe omgeving is hoog.

Het besluit is genomen met positief advies van de politie. De verkeersveiligheid en doorstroming blijven gewaarborgd. De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een onderbord waarop het kenteken van het betreffende voertuig staat vermeld. Zolang de aanvrager op het adres blijft wonen en in bezit is van de gehandicaptenparkeerkaart, blijft de plek gereserveerd.