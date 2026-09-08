Beslistermijn verlengd voor logistiek centrum in Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor de bouw van een logistiek centrum aan de Burgemeester Krollaan in Gilze met zes weken verlengd.

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Op 3 september heeft de gemeente Gilze en Rijen besloten de wettelijke termijn voor een vergunningsaanvraag te verlengen. Het gaat om de sloop van een bestaand gebouw en de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw, inclusief hekwerken en drie uitritten, aan de Burgemeester Krollaan 14 in Gilze.

Door de verlenging hebben Burgemeester en Wethouders zes extra weken om het dossier af te handelen. Het betreft een aanvraag voor een logistiek centrum, ook wel een opslag- en distributieplek. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt.