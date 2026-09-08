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Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Sint-Michielsgestel

Vandaag om 09:24

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te richten bij de Kloosterhof. Het verkeersbesluit is genomen omdat de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet.

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De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een onderbord waarop het kenteken vermeld staat. Het besluit is gekoppeld aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart van de aanvrager.

Het verkeersbesluit is genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en na overleg met de politie. De maatregel moet het parkeerprobleem van de aanvrager, die door een beperkte loopafstand vaak verder weg moet parkeren, oplossen.

De gemeente Sint-Michielsgestel voert het besluit uit volgens de bijgevoegde situatietekening. Het verkeersbord wordt geplaatst conform de regels uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

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