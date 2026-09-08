Container geplaatst in parkeervak Simon Vestdijkstraat in Dongen

Van 7 tot en met 18 september wordt een container geplaatst in een parkeervak aan de Simon Vestdijkstraat in Dongen. De melding is vergunningsvrij.

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Op 3 september is bij de gemeente Dongen een melding gedaan voor het plaatsen van een container in een parkeervak aan de Simon Vestdijkstraat 57. Het gaat om opslag van roerende zaken, waarvoor geen vergunning nodig is. De container blijft staan van 7 tot en met 18 september.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001406. Omdat het plaatsen vergunningsvrij is, kan er geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Dongen, onder vermelding van het zaaknummer.