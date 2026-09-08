Nieuwe bushalte op Theerestraat in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een bushalte aangewezen aan de Theerestraat, ter hoogte van de Anemoonstraat. Deze halte is nodig voor de nieuwe spitslijn 540 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, die per 13 december 2026 gaat rijden.

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De nieuwe bushalte wordt volledig binnen gemeentelijke grond aangelegd, waardoor er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van particuliere eigendommen. Bij het bepalen van de locatie is rekening gehouden met verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ruimtelijke inpassing. Hierdoor kunnen reizigers veilig in- en uitstappen en is de halte goed zichtbaar voor weggebruikers.

Naast deze nieuwe bushalte wordt ook de bestaande halte bij het Meanderplein aangepast. Deze wordt verlengd en iets verplaatst om ruimte te bieden aan grotere bussen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiervoor komen twee parkeerplaatsen te vervallen, een afweging die de gemeente acceptabel vindt gezien het belang van een goed functionerende openbaarvervoervoorziening.

Om voetgangers een veilige oversteekmogelijkheid te bieden, wordt bij de nieuwe bushalte een oversteekplaats aangelegd. Dit bevordert het gebruik van het openbaar vervoer en zorgt voor een betere verbinding tussen de woonwijk Theereheide en voorzieningen zoals het gemeentehuis en het centrumgebied.