Bushaltes aangewezen in Sint-Michielsgestel voor nieuwe spitslijn

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft twee nieuwe bushaltes aangewezen aan de Theerestraat. Deze haltes ondersteunen de komst van spitslijn 540 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, die vanaf 13 december 2026 gaat rijden.

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De bushaltes komen aan de oost- en westzijde van de Theerestraat, ter hoogte van het ontwikkelgebied Domein aan de Dommel en de Kamperfoliestraat. Dit besluit is genomen om de bereikbaarheid van de omgeving te verbeteren en een veilige verkeerssituatie te garanderen.

Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met factoren zoals verkeersveiligheid, ruimtelijke inpasbaarheid en de effecten op de directe omgeving. Vier parkeerplaatsen zullen verdwijnen voor de aanleg van de halte aan de oostzijde, maar dit wordt als acceptabel beschouwd. Beide haltes vallen binnen gemeentelijk eigendom, waardoor geen extra grond verwerving nodig is.

De haltes zullen voorzien worden van verkeersbord L03 en blokmarkeringen. Binnen de bebouwde kom zijn weggebruikers verplicht bussen die vertrekken van de halte voorrang te geven, wat bijdraagt aan een vlotte afwikkeling van het openbaar vervoer. De gemeente verwacht dat deze maatregelen het gebruik van het openbaar vervoer zullen stimuleren.