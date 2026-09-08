Container geplaatst in Dongen zonder vergunning

Van 4 tot 7 september is in Dongen een container geplaatst zonder vergunningsplicht.

Gevonden voor jou

Op Willem Elsschotstraat 12 in Dongen is tussen 4 en 7 september een container geplaatst. De melding hiervoor is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001408. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, is geen vergunning nodig.

De container is gebruikt voor de opslag van roerende zaken. Bij vragen over de melding kun je contact opnemen met de gemeente Dongen onder vermelding van het zaaknummer.