Container geplaatst op Mgr. Nolenslaan in Dongen

In Dongen is een melding gedaan voor het plaatsen van een container op de Mgr. Nolenslaan. Het gaat om opslag van spullen van 7 tot 20 september. De melding is vergunningsvrij.

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Op 3 september 2026 is een melding geregistreerd voor het plaatsen van een container op parkeervak Mgr. Nolenslaan 87 in Dongen. De container wordt gebruikt voor opslag van roerende zaken en blijft staan tot 20 september.

Omdat deze activiteit geen vergunningsplicht heeft, kan er geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen, onder vermelding van zaaknummer Z2026-00001405.