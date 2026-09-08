Burendag in Waalwijk krijgt vergunning voor 17 oktober

De burgemeester van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor Burendag op zaterdag 17 oktober 2026. Het evenement vindt plaats tussen de huisnummers 7 en 9 op Murano en de tegenovergelegen parkeervakken in de wijk Akkerlanen.

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Het evenement Burendag zal plaatsvinden van elf uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags. Voor het geluid is een ontheffing verleend door het college van Waalwijk. Het besluit is op 4 september 2026 bekendgemaakt.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019744. Het evenement speelt zich af in de wijk Akkerlanen, waar buurtbewoners samenkomen voor activiteiten en gezelligheid.