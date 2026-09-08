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Burendag Debussystraat in Waalwijk krijgt groen licht
Vandaag om 09:24
De gemeente Waalwijk heeft toestemming gegeven voor de Burendag op de Debussystraat en Albert Rousselstraat. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 van drie tot zeven uur ’s middags.
Het feest zal worden gehouden op de parkeerplaats aan de Debussystraat in Waalwijk. De gemeente heeft ook ontheffing verleend voor het maken van geluid tijdens de Burendag.
De vergunning is op 3 september 2026 officieel bekend gemaakt. Het evenement staat geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019743.
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